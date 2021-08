Polizeimeldung Mittelland - Dieser Mann überfällt eine Tankstelle und wird dabei von Kameras gefilmt

Biel, 20. August: Wie die Kapo am Sonntag meldet, wurde eine Jugendliche am Freitagabend gegen 16 Uhr von einem Auto angefahren. Die junge Frau wollte auf dem Längenfeldweg die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren. Sie wurde leicht verletzt.

Worb, 24. August: Ein Mann überfiel am Dienstagabend einen Tankstellenshop in Worb.

Ein Mann überfiel am Dienstagabend einen Laden in Worb. Um zirka 20.10 Uhr betrat der 50- bis 60-Jährige den Tankstellenshop in Worb SBB, wie die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern ergeben haben.