Kölliken A1: Fahrassistent lenkt Merdeces in Prellbock

Auf der A1 in Kölliken lenkte der Autopilot eines Mercedes den Wagen auf eine Baustelle.

Das ist passiert

Da schenkte ein Mercedes-Fahrer seinem Fahrassistenten etwas zu viel Vertrauen: Laut der Kantonspolizei Aargau ereignete sich am Mittwoch kurz nach elf Uhr auf der A1 bei Kölliken in Richtung Zürich ein Unfall, bei dem ein 33-Jähriger mit seinem SUV in einen stillstehenden Prellbock prallte.