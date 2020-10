In einem Dokumentarfilm stehen vier Menschen um die fünfzig vor einem Wendepunkt.

Kitty Greens Drama zeigt das Umfeld, in dem sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch geduldet wird.

«The Assistant»

Er hat keinen Namen und kein Gesicht – trotzdem ist klar, um wen es sich bei dem mächtigen Filmproduzenten in «The Assistant» handelt. Regisseurin Kitty Green lenkt den Fokus darauf, wie das Umfeld funktioniert, in dem ein Machtmissbrauch, wie Harvey Weinstein ihn vollzogen hat, stattfinden kann. Jane (Julia Garner) ist die neue Assistentin des Produzenten, den sie nie zu sehen bekommt. Sie putzt die Flecken auf dem Sofa im Chefbüro, nachdem er junge Schauspielerinnen empfangen hat, und sammelt Hinweise dafür, dass ihr Vorgesetzter Frauen zu sexuellen Handlungen drängt.

Jane muss sich entscheiden

Was hinter der Tür zum Chefbüro geschieht, nehmen die Mitarbeitenden stillschweigend hin, und Jane muss sich entscheiden, ob sie sich dem Wegschauen anschliesst oder gegen das System vorgeht. «The Assistant»-Regisseurin Kitty Green steckt hinter bekannten Dokus wie «Casting JonBenet» – trotzdem kämpft sie darum, respektiert zu werden, wie sie «ABC News» erzählt: «Wie geht es dann Frauen, die gerade erst in die Branche einsteigen?»

Gespräche mit hundert Frauen

Für den Film hat sie mit rund hundert Frauen gesprochen, die bei Produktionsfirmen und in anderen Branchen gearbeitet haben: «Frauen aus der ganzen Welt erzählten mir sehr ähnliche Geschichten und ich konnte Muster feststellen.»

Daraus sei das Drehbuch entstanden, denn trotz #MeToo gebe es noch viel zu tun, so Green: «Der Film soll diese notwendigen Gespräche anstossen.»

«Cortex»

Verloren zwischen Traum und Realität

Bleibtreu besetzt die Hauptrolle in seinem Regiedebüt, zu dem er auch das Drehbuch geschrieben hat, gleich mit sich selbst: Hagen (Moritz Bleibtreu) kann in der Nacht nicht schlafen, seine Schlafphasen sind ausser Kontrolle geraten. Dadurch verfällt er tagsüber ins Träumen und kämpft damit, zwischen Traum und Realität zu unterscheiden.

Als er einem anderen Mann begegnet, fragt er sich, ob dieser eine Variante seiner selbst ist. Und dann tauchen auch in Hagens Ehe noch Probleme auf: Seine Ehefrau Karoline (Nadja Uhl) beginnt mit Niko (Jannis Niewöhner) eine Affäre.

«Vamos – Ein neuer Weg»

Silvia Häselbarth begleitet in ihrem Dokumentarfilm vier Menschen, die neue Wege gehen: Silvia, Jacqueline, Marcello und Ralph sind alle um die fünfzig Jahre alt und stehen an einem Wendepunkt in ihrem Leben.