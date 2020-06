Neuheit

Dieser Mokka von Opel macht Appetit

Zwar gibt es den kleinen SUV von Opel in Zukunft nicht mehr mit Allradantrieb, doch der neue Mokka könnte vor allem bei jüngeren Generationen zum Renner werden.

Von wegen lustlos und langweilig. Der neue Corsa mag zwar nicht der aufregendste aller Kleinwagen sein, doch wenn Opel im Herbst mit dem Verkauf und im Frühjahr 2021 mit der Auslieferung des nächsten Mokka beginnt, wird so manchen Kritiker der Blitz treffen. Denn mit dem kleinen SUV führen die Hessen eine neue Designsprache ein, die mutiger und frecher ist als alles, was man seit GT und Manta von Opel zu sehen bekommen hat. «Der neue Mokka ist ein Blickfang und wird die Wahrnehmung unserer Marke verändern», trommelt deshalb Markenchef Michael Lohscheller. «Mit diesem Auto erfinden wir Opel neu und zeigen unsere Designsprache der kommenden zehn Jahre.»

«Leuchtturm für die Zukunft»

Aber die Erneuerung gilt nicht nur für die Form, die an sich schon faszinierend ist, s ondern zum « Leuchtturm und Wegweiser für die Zukunft von Opel » soll der Mokka auch wegen seines technischen Gehalts werden. « Er zeigt alles, wofür Opel heute und in Zukunft steht: Der Mokka macht Spa ss , ist effizient und in jeder Hinsicht innovativ » , sagt Lohscheller . Nicht umsonst ist er der erste Opel, der serienmä ss ig und ausschlie ss lich mit digitalen Instrumenten samt gro ss em Touchscreen ausgeliefert wird, und natürlich greif t Opel tief ins Konzernregal mit den Innovationen: A b standsregelung, Panorama-Kamera, adaptive LED-Scheinwerfer – alles, was die Schatzkammern in Rüsselsheim und Paris zu bieten haben, das bauen sie auch ein. Und weil das beim Corsa schon genauso war, kommt einem vieles aus dem Mokka verdächtig vertraut vor.