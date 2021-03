Er wird vom Italienischen Kammmolch bedroht: Der einheimische Nördliche Kammmolch ( Triturus cristatus), erkennbar an der weissen Punktierung an der Flanke.

Das Mühlebachtal in Allschwil BL ist ein Laichgebiet für Amphibien, welches unter Naturschutz steht. Spezialisten entdeckten hier bei Routinearbeiten den Italienischen Kammmolch (Triturus carnifex), wie die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion am Donnerstag mitteilte. Diese Molche kämen normalerweise nur südlich der Alpen vor. Hier auf der Alpennordseite würden sie den einheimischen, stark gefährdeten Nördlichen Kammmolch (Tristatus cristatus) verdrängen. Es bestehe die Gefahr, dass sich diese italienische Art ausbreite und die nördliche Art komplett aus dem Kanton vertreibe.

Der Kanton Baselland will die einheimischen Molche vor den eingeschleppten schützen, wie es in der Mitteilung heisst. Anfang März seien in einem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt zahlreiche Weiher im Gebiet mit einem Leitsystem für Amphibien eingezäunt worden. Das System soll verhindern, dass Amphibien ohne Kontrolle in die Gewässer gelangen.