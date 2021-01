Anschliessend brachte er die Frau ins Badezimmer, wo er sie in der Badewanne ertränkte. Dann liess der Mann heisses Wasser einlaufen, um einen Sturz in die Badewanne mit Ertrinken vorzutäuschen und eine unverdächtige Erklärung für die Verbrühungen zu geben.

Versicherung wurde misstrauisch

Schon zwei Jahre zuvor, im Dezember 2012, hatte der Mann versucht, seine Frau in den Ferien auf einer Finca in Mallorca zu töten, wie der Staatsanwalt schreibt. Zuerst schlug er der Frau mit der Faust heftig ins Gesicht, kurz darauf fuhr er auf dem Vorplatz des Hauses mit dem gemieteten Wagen gegen sie und zertrümmerte ihr die beiden Kniescheiben.

Um die Tat als einen Sturz aus dem Haus vorzutäuschen, liess er die schwer verletzte Frau liegen und ging ins Schlafzimmer im Obergeschoss, wo er das Fenster öffnete. Erst zwei Stunden später rief er die Sanität an und sagte, dass seine Frau am Boden liege und einen epileptischen Anfall habe. Die Frau konnte sich später nicht mehr an die Tat erinnern, da sie neben den schweren Verletzungen auch eine Amnesie (Gedächtnisverlust) erlitten hatte.

Dass der Fall überhaupt vor Gericht kommt, ist der Zurich-Versicherung zu verdanken. Zuerst gingen die Rechtsmediziner von Ertrinken aus – verursacht durch einen epileptischen Anfall – und die Untersuchungen wurden bald eingestellt. Als der Mann Anspruch auf Todesfallversicherung in der Höhe von 500’000 Franken erhob, wurde die Versicherungsgesellschaft misstrauisch und gab ein eigenes Gutachten in Auftrag, welches ein Verbrechen nicht ausschloss. In der Folge wurde auch der Vorfall in Spanien neu untersucht.