Vor der Befragung des Beschuldigten durch das Gericht stellt seine Verteidigerin den Antrag, auf die Anklage bezüglich dem Vorfall in Mallorca nicht einzutreten. Der eingeklagte versuchte Mord habe in Mallorca stattgefunden, das Schweizer Recht sei dafür nicht zuständig. Weiter sagt die Anwältin, dass die Beweismittel bezüglich des Versicherungsbetrugs nicht verwertbar seien. Die Zurich Versicherung habe auf eigene Faust und ohne Auftrag einer Strafbehörde in Mallorca ermittelt: «Die Beweise durch die Versicherung sind nicht rechtmässig erlangt worden.» Die rechtsmedizinischen Gutachten in der Schweiz würden sich auf den Ermittlungsbericht der Zurich Versicherung abstützen, welcher nicht verwertbar sei. Der Staatsanwalt lehnt die Anträge der Verteidigerin ab: «Die Guardia civil hat im Auftrag der Zurich Versicherung den Fall untersucht.» Das Gericht macht jetzt eine kurze Pause zur Beratung der Anträge der Verteidigerin.