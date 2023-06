The Kiffness macht aus Katzenmusik echte Ohrwürmer

Hier siehst du eine kleine Video-Kompilation von «The Kiffness». 20 Minuten

Darum gehts «The Kiffness» aka. David Scott ist für seinen Katzenjammer als Youtube-Phänomen bekannt geworden.

Sein neuestes Video wurde innert kürzester Zeit millionenfach angeschaut.

Diesen Herbst tourt der Südafrikaner durch Europa.

David Scott alias «The Kiffness» macht aus Katzenjammer Musik und geht damit im Internet durch die Decke. Sein letzter Streich «Sometimes I’m Alone» wurde in den vergangenen Tagen bereits über 1,5 Millionen Mal aufgerufen. Der 35-jährige Musiker aus Südafrika nimmt unter anderem kuriose Katzengeräusche auf, looped sie und untermalt sie mit Beats und Gesang.

In «Somentimes I’m Alone» schafft er es, die Zuschauer zum einen zum Lachen zu bringen, zum anderen nachdenklich zu stimmen. «Manchmal bin ich alleine, manchmal nicht, manchmal bin ich alleine – hallo?», so die übersetzte Refrain-Zeile, die schaurig traurig anmutet und dabei Ohrwurm-Garantie hat.

Es begann mit Parodien über das Coronavirus

Die ersten Schritte im Musikbusiness unternahm Scott bereits im Jahr 2011. Scott begann seine Songs, die er am Anfang noch in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat, in kleinen Bars in Kapstadt zu spielen. Dabei beherrschte er verschiedene Instrumente wie Keyboard oder Trompete, sein Bruder Mike mischte den Sound mit elektronischen Bässen auf. So entstand die Band «The Kiffness», zu welcher der Künstler heute als Soloprojekt referiert.

So richtig präsent im Internet wurde der Künstler aber erst im Jahr 2020. Er sang Parodien über das Coronavirus, die schnell viral gingen und ihm ein grösseres, internationales Publikum verschafften. Dann kollaborierte er mit verschiedenen Internet-Persönlichkeiten, wodurch vor zwei Jahren auch der «Levan Polkka-Remix» mit dem türkischen Strassenmusiker Bilal Göregen entstand. Die Katze, die dazu im Takt mit dem Kopf nickt, findet sich heute in zahlreichen Memes und Gifs.

David Scott feiert Erfolge in Deutschland

Nach der Pandemie zog es Scott wieder auf die Bühne. 2022 ging er mit seiner «Internet Collab»-Live Show auf Tour, die in Deutschland ausverkauft war. Selbstredend, dass er dort keine ganzen Stadien füllte, sondern in kleineren Städten auftrat, wie etwa in Lörrach, Baden-Württemberg.

Wer übrigens vermutet, dass der Name «The Kiffness» etwas mit Scotts vermeintlicher Vorliebe zu Marihuana zu tun hat, irrt sich. So beteuerte der Youtuber nämlich in einer Medienmitteilung, nicht bekifft auf der Bühne zu stehen. Vielmehr würde der Ausdruck «to kiff» in Südafrika für Coolness stehen und werde in der Surferszene häufig benutzt.

«Meine liebste Kollaboration ist die mit deiner Mama»

Der Sänger ist verheiratet mit Jute Scott, mit der einen gemeinsamen kleinen Sohn hat, der im Januar 2022 zur Welt gekommen ist. «Von all den Kollaborationen, die dein Papa gemacht hat, ist diese mit deiner Mama bei weitem mein Favorit», schrieb Scott damals auf Instagram.

Scotts diesjährige Tour führt ihn wieder nach Deutschland, dieses Mal aber in grössere Städte wie Hamburg, Berlin und München. Auch in Paris, Amsterdam, London und Oslo macht der 35-Jährige Halt. Ein Besuch in der Schweiz ist bis dato nicht vorgesehen.

