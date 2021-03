YB-Shootingstar Fabian Rieder schafft rechtzeitig auf die EM-Endrunde den Sprung in die U21-Nati.

Die Schweiz trifft an der EM-Vorrunde auf England, Kroatien und Portugal

U-21-Natitrainer Lustrinelli gab am Montag sein Aufgebot für die EM-Endrunde bekannt.

In den letzten Tagen sorgte rund um die Schweizer U21-Nati vor allem der Nationenwechsel von Empoli-Offensivspieler Nedim Bajrami für Schlagzeilen. Der frühere GC-Profi hatte sämtliche Juniorenabteilungen beim Schweizer Fussballverband durchlaufen, entschied sich aber nun künftig für sein Mutterland Albanien spielen zu wollen.

Bei der Medienkonferenz im Rahmen der Kader-Bekanntgabe am Montag betonte U21-Coach Mauro Lustrinelli noch einmal, alles versucht zu haben, um Bajrami beim SFV zu halten. Letztlich sei es aber nicht mehr möglich gewesen den Spieler umzustimmen. «Es ist schade für ihn, aber wenn sich von über 40 Spielern einer gegen uns entscheidet, ist das nicht viel», meint der Tessiner und nimmt damit Bezug auf die Anzahl Akteure, die unter seiner Regie die Qualifikation für die EM in Slowenien und Ungarn erfolgreich bestritten haben.

Hammergruppe für die Schweiz

Die Leistungsdichte bei einer U-21-EM ist traditionell stark einzustufen, da wesentlich weniger Mannschaften an der Endrunde teilnehmen als dies bei den Aktiven der Fall ist. Obwohl dieses Jahr nun 16 Teams statt zuvor 12 mitmachen, kommt es zu einigen hochkarätigen Begegnungen. Die Schweiz trifft in der Vorrunde zunächst auf England, dann auf Kroatien und abschliessend auf Portugal. Nimmt man den Marktwert der jeweiligen Kader (England = 315 Mio. Euro, Portugal = 180 Mio. Euro, Kroatien = 77 Mio. Euro, Schweiz = 49 Mio. Euro) als Massstab ist die Schweiz klarer Aussenseiter. Den Auftakt macht die U21-Nati gegen Gruppenfavorit England am Donnerstag, 25. März um 15 Uhr.