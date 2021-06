«Ich bin mega stolz auf euch» - Dieser Nati-Star hat euch beim historischen Sieg am meisten überzeugt

Was war das für ein Krimi?! Was haben wir gebibbert?! Was haben wir gejubelt?! Die Schweiz steht nach einem Sieg gegen Weltmeister Frankreich im EM-Viertelfinal, wo sie am Freitag (ab 18 Uhr live bei uns) auf Spanien trifft. Die Schweizer überzeugten mit starkem Kollektiv. Doch letztlich stach einer heraus, war einer der Held: Yann Sommer parierte den Penalty von Kylian Mbappé und avancierte so zum Matchwinner.