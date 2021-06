Gute Note für Petkovic - Dieser Nati-Star hat euch gegen die Türkei am meisten überzeugt

Yann Sommer hat euch am meisten überzeugt.

Es war eine starke Reaktion auf das 0:3-Debakel gegen Italien: Die Nati besiegte die Türkei am Sonntag nach einem souveränen Auftritt 3:1 und hat reelle Chancen auf den EM-Achtelfinal. Die 20-Minuten-Community belohnte die Spieler dafür mit der Schulnote 5 – was einem «gut» entspricht. Viele Schweizer zeigten eine markante Leistungssteigerung zum Auftritt in Rom. Allen voran der zweifache Torschütze Xherdan Shaqiri war wie verwandelt – kein Wunder bekam er von euch gute Noten.