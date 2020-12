Ryan Murphys will mit seiner neuen Musical-Komödie gegen Intoleranz kämpfen.

«The Prom»

Dass Emma (Jo Ellen Pellman) mit ihrer Freundin Alyssa (Ariana DeBose) zum Abschlussball gehen will, ist für die Schule ein Problem: Die Regeln besagen, dass beim Prom nur Heteropaare erlaubt sind.

Unterstützung vom Broadway

Nachdem der letzte Auftritt der Tony-Gewinnerin Dee Dee Allen (Meryl Streep) und ihrem Kollegen Barry Glickman (James Corden) gefloppt ist, wollen sie ihren Ruf aufpolieren: Schauspielkollegin Angie Dickinson (Nicole Kidman) stösst dabei auf Emmas Geschichte – die drei nehmen sich vor, an der High School aufzukreuzen und für Emmas Abschlussball zu kämpfen.

Film soll bestärken

Was Ryan Murphy an der Story gepackt hat, sei die Wärme der Geschichte gewesen, sagt er gegenüber «Variety»: «Im Zentrum des Filmes steht, dass alle einen Platz am Tisch bekommen sollten. Es geht darum, Intoleranz zu bekämpfen.»