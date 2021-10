Dieser Nirvana-Song erzählt eine Vergewaltigung aus Tätersicht

«Drei x Drei» gibts in voller Länge direkt darunter – oder in der Radio-Section der 20-Minuten-App.

Warum der Song für sie ein ganz besonderer ist, erfährst du hier in der Episoden-Vorschau.

Am 24. September 1991 erschien «Nevermind», vergangenen Freitag feierte das legendäre Nirvana-Album also sein 30-jähriges Jubiläum. Die Kultband aus den USA zählt zu den absoluten Lieblingsbands von «Morning Show»-Moderatorin Andrea. «Deswegen habe ich mich heute für einen Nirvana-Song entschieden», begründet sie ihre Auswahl für «Drei x Drei».

«Nevermind» weckt auch bei Podcast- und Radio-Kollege Moe Erinnerungen. «Das ist das Album mit dem Baby auf dem Cover, oder?» «Genau! Das Album hatte der Band damals auch zum grossen Durchbruch verholfen», erklärt Andrea. Sie entschloss sich dazu, den Jungs einen der weniger bekannten Songs vorzuspielen, «Polly», und der klingt so:

«Nirvana-Fans kennen diesen Song natürlich», meint Andrea. Sie persönlich finde ihn grossartig. «Er ist nicht a-typisch für Nirvana, aber doch eher ruhiger. Ich will euch ja keinen Tinnitus geben», scherzt die Moderatorin. Inhaltlich sei das Lied allerdings äusserst düster.

«Polly» bezieht sich auf ein wahres Gewaltverbrechen

«Es geht um ein Mädchen, das nach einem Punk-Konzert im Jahr 1987 entführt, vergewaltigt und mit einer Lötlampe gefoltert wurde. Einen Tag später konnte sie jedoch entkommen», erklärt Andrea. «Polly» basiert also auf einem wahren Verbrechen, ist jedoch aus der Sicht des Täters , des verurteilten Vergewaltigers Gerald Friend, geschrieben. Das Mädchen entkam damals, indem es an einer Tankstelle von seinem Lastwagen sprang. Friend wurde einen Tag später festgenommen und wegen Entführung und Vergewaltigung ersten Grades verurteilt. Das Opfer verklagte ein Jahr später den Staat und das Justizministerium, weil der Täter zuvor frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden war.

Die Themenwahl des Songs erklärt sich Andrea so: «Wir wissen ja, dass Nirvana-Mitglied und Songwriter Kurt Cobain kein Mensch war, der – wie Moe es gern so schön sagt – Regenbögen furzt. Er war zutiefst depressiv und nahm sich am 5. April 1995 das Leben.»