Secend - Dieser Onlineshop verkauft abgelaufenes Essen

«Die meisten Lebensmittel sind nämlich viel länger haltbar, als das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung verspricht», so Krausz. Doch Grosshändler nehmen Produkte meist nur ins Sortiment auf, wenn diese mindestens drei bis neun Monate haltbar sind.

Durch Überproduktion und Qualitätsmangel landen so viele Lebensmittel im Müll, bevor sie überhaupt den Handel erreicht haben. Secend will das ändern. So finden sich auch viele Produkte mit Druckfehlern auf der Verpackung oder Formfehlern im Onlineshop.