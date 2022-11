Dieser Parasit macht Menschen aggressiv und Wölfe zu Rudelführern

Toxoplasma gondii : Parasit könnte rücksichtsloses Verhalten im Strassenverkehr erklären

Eine Krankheit, die ihr Opfer zum Chef werden lässt: An Toxoplasmose erkrankte Grauwölfe werden wesentlich häufiger zu Rudelführern als nicht infizierte Artgenossen. Das berichten US-amerikanische Wissenschaftler im Fachblatt «Communications Biology». Der Neuroparasit mache die Tiere wohl aggressiver, was im Kampf um die Führung von Vorteil sein könne. Mit dem Einzeller Toxoplasma gondii infizierte Wölfe werden demnach mit 46 mal grösserer Wahrscheinlichkeit Rudelführer.

Verhaltensveränderungen beim Menschen

Infizierte Wölfe werden schneller unabhängig und risikofreudiger

Vor allem beobachtete das Team, dass sich infizierte Wölfe risikoreicher verhielten. Dies äusserte sich zum einen in einer grösseren Wahrscheinlichkeit, das Rudel früher zu verlassen, sowohl bei Männchen als auch Weibchen. Ein Verhalten, das mit Blick auf die Verbreitung des Erregers durchaus Sinn hat: Der Erreger gelange so eher in Gegenden, in denen er zuvor noch nicht kursierte.