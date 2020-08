vor 49min

Basel Dieser Patient vermachte auch sein letztes Hemd dem Spital

In der Basler Einkaufsmeile Freie Strasse haben Werkleitungsarbeiten Skelette freigelegt. Es handelt sich dabei um ehemalige Patienten von Basels erstem Spital.

von Lukas Hausendorf

1 / 8 Makabrer Fund unter der Basler Einkaufsmeile: In der Freien Strasse haben Bauarbeiten mehrere Skelette freigelegt. Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt Die Skelette gehören wohl zum «Spital an den Schwellen», das bis Anfang des 19- Jahrhunderts zwischen Freier Strasse und Barfüsserplatz war. Staatsarchiv Basel-Stadt Das erste Basler Spital wurde 1265 errichtet und war ausschliesslich für Armengenössige. Wohlhabende liessen sich zuhause pflegen. Merian-Plan, Basler Stadtbuch, 2014, Christoph Merian Verlag

Darum gehts Unter der Freien Strasse wurden bei Sanierungsarbeiten Skelette entdeckt.

Sie gehören zum früheren «Spital an den Schwellen», das bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts dort war.

Im ersten Basler Spital, das bereits 1265 errichtet wurde, wurden nur Armengenössige behandelt.

Basels teuerste Einkaufsmeile, die Freie Strasse, wird derzeit umgestaltet. Die neue Pflästerung mit Alpnacher Quarzsandstein ist auch Gelegenheit für Leitungsarbeiten. Die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt hat deshalb schon Rettungsgrabungen mittelalterlicher und römischez Zeitstellung geplant. Als erstes sind nun aber Leichen entdeckt worden.

Mehrere, offenbar gut erhaltenen Skelette wurden an der Ecke zur Barfüssergasse freigelegt. Die Archäologische Bodenforschung hat den makabren Fund am Freitag auf Facebook publik gemacht. Und es scheint auch schon klar zu sein, wer sie dort verscharrt hat. Es handelt sich bei den Verstorbenen wohl um ehemalige Patienten des mittelalterlichen «Spitals an den Schwellen».

Patient tot, Buchhalter zufrieden

Wo heute Boutiquen von Luxusmarken ihre Ware feilbieten und die gute Gesellschaft ein- und ausgeht, verkehrten im Mittelalter Armengenössige in Basels erstem Spital, das 1265 errichtet wurde. Damals stand es nämlich nur Bedürftigen offen. Beim Eintritt mussten sie aber ihren gesamten Besitz dem Spital überlassen. Konnten sie gesund wieder austreten, erhielten sie diesen wieder vollständig zurück, wie dem Basler Stadtbuch zu entnehmen ist, das dem Spital 2014 ein Kapitel widmete.

Wehe aber, der Patient überlebte die Behandlung nicht. Dann ging sein materieller Besitz in das Eigentum des Spitals über. Die Toten in der Freien Strasse gaben dem Spital also wirklich ihr letztes Hemd. Damit allein konnte sich das Basler Spital aber nicht finanzieren. Es war auch auf die Spenden Vermögender und Opferstöcke in den Kirchen angewiesen.

Aristokraten-Residenz wurde zu Spital

Noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurden zwischen Barfüsserkirche und Freier Strasse kranke Bedürftige gepflegt, dann wurde es zu eng und die Stadt zügelte das Spital in den Markgräflerhof in die Hebelstrasse. In der ehemaligen Residenz des Markgrafen von Baden wurden in 217 Räumen 340 Betten gestellt. Das reichte aber nur wenige Jahre.