Aktualisiert 18.05.2020 15:28

St. Gallen

Dieser Pflanzen-Nachwuchs ist ein Wunder

Sie ist eine Überlebende aus der Eiszeit: Die Niedrige Birke. Sie ist die seltenste Pflanze der Schweiz. Das letzte Exemplar steht im Kanton St. Gallen. Nun hat sie überraschend Zuwachs bekommen.

von Tabea Waser

1 / 5 Während der Eiszeit war sie hierzulande weit verbreitet, doch seither hat sie sich aus mehreren Gründen aus der Schweiz zurückgezogen: Die Niedrige Birke. maw Heute steht das letzte Exemplar des Schweiz in einem Wald im Westen der Stadt St. Gallen. maw Simon Zeller, Abteilungsleiter beim Amt für Natur, Jagd und Fischerei, neben der Niedrigen Birke. (Aufgenommen im September 2019) maw

Darum gehts Die Niedrige Birke ist die seltenste Pflanze der Schweiz.

In der Schweiz gab es nur noch ein Exemplar.

Nun hat sie überraschend Zuwachs erhalten.

Ob der «Nachwuchs» überlebt, ist unklar.

Es ist eine kleine Sensation und eine floristische Exklusivität in der Schweiz: die Niedrige Birke (Betula humilis) in einem kleinen Erlenbruchwald im Westen der Stadt St. Gallen. Es ist der einzige natürliche Standort der eurosibirischen Art in der Schweiz. Bis vor Kurzem stand der Baum dort ganz allein. Doch nun hat er Zuwachs bekommen, wie der Botanische Garten der Stadt St. Gallen Ende April in einer Mitteilung schreibt.

Der Weg dahin war allerdings nicht leicht. Es war schon lange ein Anliegen des Botanischen Gartens, von der Pflanze Nachkommen heranzuziehen. Wie das Regionaljournal Ostschweiz von SRF berichtet, hat Hanspeter Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens, deshalb in den letzten fünf Jahren alle ihre Samen gesammelt. «Bei mehreren Aussaaten zeigte sich aber, dass die reichlich vorhandenen Samen praktisch allesamt taub sind», heisst es in der Mitteilung. Das liege daran, dass es nur eine einzelne Pflanze gibt. Im Frühling 2015 passierte dann das Wunder: Ein einzelner Same keimte. «Es war ein unglaubliches Ereignis», so Schumacher zu 20 Minuten.

Klon wollte man nicht

In der Folge wurde die Pflanze besonders verhätschelt. Schliesslich wuchs sie zu einem kniehohen Sträuchlein heran und konnte Mitte März neben die Mutterpflanze gesetzt werden. Es bestehe eine Fifty-fifty-Chance, dass sie überlebe. «Um ihr etwas auf die Sprünge zu helfen, werden die Pflanzen rundherum niedrig gehalten und die Konkurrenz verringert», so Schumacher. Dies in Absprache mit dem zuständigen Förster. So komme mehr Licht an die kleine Niedrige Birke.

Die einfachere Variante der Vermehrung wäre mit Hilfe eines Stecklings gewesen. «Das wollten wir aber nicht, weil wir so nur einen Klon gezeugt hätten», so Schumacher. Durch den Samen sei die neue Pflanze gegenüber der Mutterpflanze nicht exakt genetisch identisch.