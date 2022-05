USA: Dieser Politiker im Schlabberlook macht den Demokraten Hoffnung

John Fetterman (52) hat sich in den demokratischen Vorwahlen am Dienstag im US-Bundesstaat Pennsylvania durchgesetzt.

In den USA haben am Dienstag in mehreren Staaten Vorwahlen stattgefunden.

Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind am Dienstag, wie in einer Handvoll weiteren Staaten, Vorentscheidungen für die Parlamentswahlen im Herbst gefallen. Im von vielen Expertinnen und Experten mit Spannung erwarteten Rennen um einen freiwerdenden Senatssitz hat sich auf der demokratischen Seite überraschend John Fetterman durchgesetzt.

Der 52-Jährige ist seit Jahren im politischen Betrieb des Staates tätig, tritt jedoch nicht zuletzt in seiner Kleiderwahl eher unkonventionell auf: Auch an öffentlichen Auftritten ist er stets in Kapuzenpullovern, Jeans oder gar kurzen Hosen zu sehen. Er wird sich im Herbst mit dem Republikaner aller Voraussicht nach mit Mehmet Oz duellieren, seines Zeichens ehemaliger TV-Arzt (das Wahlresultat bei den republikanischen Vorwahlen stand am Mittwochnachmittag Schweizer Zeit noch aus).

Fetterman erlitt Schlaganfall

Bislang wird der traditionell als «Swing State» bezeichnete Staat an der US-Ostküste von je einem Demokraten und einem Republikaner in der kleineren Kammer, dem Senat, vertreten. Der Konservative Pat Toomey (60) gab bereits im Herbst vergangenen Jahres bekannt, nicht mehr antreten zu wollen. Im demokratischen Vorwahlrennen vom Dienstag gingen Beobachterinnen und Beobachter von einem engen Rennen zwischen dem beliebten ehemaligen Bürgermeister der kleinen Gemeinde Braddock und dem Mitglied des US-Repräsentantenhauses, Conor Lamb (37), aus.

Wahlen im Herbst dürften für Biden-Administration vorentscheidend sein

Fetterman, der seit 2019 als Vizegouverneur des Staates amtet, hat sich in den vergangenen Jahren als Gast in politischen Talkshows häufiger pointiert links über den Zustand der US-Politik geäussert. Dabei schreckte er auch vor Kritik an Grossunternehmen, die er als Hauptverantwortliche für die gestiegene Ungleichheit im Land ausmacht, nicht zurück. Mehrfach legte er sich mit dem Partei-Establishment an, wie in den Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen 2016, als er den Aussenseiter-Kandidaten Bernie Sanders unterstützte.