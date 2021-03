Der US-Künstler Richard Philips hat einen Porsche Taycan in ein eindrückliches Kunstobjekt verwandelt. Mitte April wird das Auto versteigert und der Erlös an Schweizer Künstler und Künstlerinnen gespendet.

Einen bunteren Porsche Taycan 4S hat man so wohl noch nie gesehen. Zur Unterstützung Schweizer Kulturschaffender hat der renommierte US-Künstler Richard Philips den rein elektrischen Porsche Taycan mit seinem berühmten, grossformatigen Bild «Queen of the Night» folieren lassen. Warum genau dieses Bild? «Für mich war von Anfang an klar, dass ich mit meinem Bild «Queen of the Night» arbeiten werde. Der Porsche Taycan ist für mich ein Symbol für Elektromobilität und Geschwindigkeit, aber auch für Nachhaltigkeit. Da es sich um ein Schweizer Projekt handelt, wollte ich auch, dass der Bezug zur Schweiz zum Tragen kommt», erklärt Philips im Exklusiv-Interview mit 20 Minuten.

Schweizer Seele widerspiegeln

Das Bild «Queen of the Night» von Philips entstand in Anlehnung an den bekannten Schweizer Maler Adolf Dietrich, der vor allem für seine Landschaftsbilder berühmt war. «Dietrich hatte eine sehr enge Beziehung zur Natur und zur Landschaft. Seine Bilder sind aber nicht nur ein Abbild seiner Umgebung, sondern widerspiegeln die Seele der Schweiz. Das ist etwas, das mich bis heute tief bewegt und fasziniert», sagt Phillips.

Der US-Künstler Richard Phillips verwandelte einen Porsche Taycan 4S in Kunst auf Rädern. Porsche Auf dem rein elektrischen Sportwagen ist das Bild «Queen of the Night» von Richard Phillips zu sehen. Porsche Im Dezember wurde der Porsche Taycan im Restaurant Leuehof an der Zürcher Bahnhofstrasse live foliert. Porsche

Live-Folierung in Zürich

Bereits im Dezember 2020 wurde der Porsche Taycan 4S live im Restaurant Leuehof von Nenad Mlinarevic und Valentin Diem an der Zürcher Bahnhostrasse foliert. Die Folierung übernahm das Team der deutschen Fahrzeugspezialisten Signal Design. Phillips’ Kunstwerk wurde in neuen Perspektiven und Winkeln nach den Vorstellungen des Künstlers in voller Grösse auf Vinyl gedruckt und anschliessend mit Hilfe von Heissluftpistolen auf das Fahrzeug aufgebracht. Phillips, der wegen den Corona-Beschränkungen nicht vor Ort dabei sein konnte, meint dazu: «Wir mussten das Bild aus der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität holen. Das Bild wurde mit den fliessenden Linien des Taycans in perfekten Einklang gebracht.»

Schweizer Kultur unterstützen

Mit Unterstützung des Auktionshauses RM Sotheby’s wird das mobile Kunstwerk vom 6. bis 13. April 2021 in einer weltweiten Online-Auktion versteigert. Der gesamte Versteigerungserlös kommt dem gemeinnützigen Schweizer Verein Suisseculture Sociale zugute. Die Porsche Schweiz AG und die Projektpartner unterstützen mit ihrer Spende Schweizer Kulturschaffende, deren Branche besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen ist. Für Phillips ein wichtiges Anliegen. «Ich habe seit über 20 Jahren eine sehr enge Beziehung zur Schweiz und zur Schweizer Kultur. Meine allererste Ausstellung war in Zürich. Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, als Künstler in dieser herausfordernden Zeit zur arbeiten. Dass ich dank diesem Projekt Schweizer Kulturschaffende in allen kulturellen Bereichen unterstützen kann, bedeutet mir sehr viel», so Phillips.

Kunst auf Rädern