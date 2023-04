Theon Design: Dieser Porsche ist topmodern – das hat seinen Preis

Aussenhaut aus Carbon

Bei Theon werden Spenderfahrzeuge vollständig entblättert und in ein neues «Blechkleid» gehüllt. Im Fall des ITA001 besteht die neue Haut allerdings nicht aus Blech, sondern aus Carbon, was trotz der Installation von Klimaanlage und Servolenkung das Gewicht auf rund 1.150 Kilogramm (fahrfertig) senkt. Optisch ist die Leichtbauhülle zusammen mit zusätzlichen Chromschmuck und neuen Leuchten eine Referenz an die erste 911-Generation. Trotz Retro-Zitaten werden mit stark ausgestellten Radhäusern die Muskeln deutlich betont und zugleich Platz für die breiten Reifen auf 18-Zoll-Fuchs-Felgen geschaffen.