Abholmarkt-Kette Prodega

«Dieser Preisaufschlag für Handschuhe ist Ausbeutung von Wirten»

Ein Luzerner Wirt ärgert sich grün und blau über den Preisaufschlag von Nitril-Einweghandschuhen von Prodega. Vor der Corona-Krise hätte ein Paket mit 100 Paaren an die neun Franken gekostet, jetzt sind es 14.95. Damit nütze die Coop-Tochter die Situation aus, kritisiert der Wirt.

Die Wirte tragen in der Küche aus hygienischen Gründen Einweghandschuhe.

Laut seinen Angaben werde in seinem Betrieb freiwillig mit den Einweghandschuhen gearbeitet. Er benötige im Monat etwa an die zehn Pakete mit jeweils 100 Stück. «Dieser Preisaufschlag geht gar nicht, nur weil jetzt diese Handschuhe vermehrt benötigt werden», sagt der Wirt weiter. Den Preisaufschlag habe er entdeckt, als er eine Bestellung machen wollte: «Als ich diesen Preis sah, liess ich die Bestellung sein».

Prodega begründet den Aufschlag mit gestiegenen Einkaufspreisen

Wie die Medienstelle von Prodega auf Anfrage schrieb, kostete ein Paket der Einweghandschuhe vor Corona 9.65 Franken. Christine Strahm-Marti, Prodega-Sprecherin sagt, warum diese Handschuhe jetzt so viel mehr kosten: «Wir mussten den Preis der Einweghandschuhe aufgrund des gestiegenen Einkaufspreises erhöhen.» Prodega biete aber auch alternative Einweghandschuhe an, so etwa die Vinyl-Einweghandschuhe zum Preis von 8.35 Franken.