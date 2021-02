1 / 3 Xavi Simons debütierte im Coupe de France für PSG. imago images/PanoramiC Simons ist Junioren-Nationalspieler von Holland. imago images / VI Images Der Mittelfeldspieler durchlief alle Abteilungen der berühmten Talentschmiede «La Masia» in Barcelona. imago/Pro Shots

Darum gehts Profidebüt für den 17-Jährigen Xavi Simons bei PSG.

Mit dreizehn Jahren hatte er bereits einen Sponsorenvertrag mit Nike.

Sein Berater ist Mino Raiola.

Was hast du mit 17 Jahren gemacht? Ganz sicher nicht dein Profidebüt für PSG gegeben. Und ganz bestimmt auch keinen Werbevertrag mit Nike unterschrieben, der dir viele Euros im Jahr einspielt. Und ziemlich sicher hattest du auch nicht drei Millionen Follower auf Instagram. Einer, der das alles hat, ist Xavi Simons, holländisches Ausnahmetalent in den Diensten von Paris Saint-Germain. Am Mittwochabend gab der 17-Jährige im Coupe de France gegen Caen sein Pflichtspieldebüt für PSG. In der 78. Minute wurde er für Julian Draxler eingewechselt und durfte das erste Mal bei den Profis ran. Paris gewinnt das Spiel durch einen Treffer von Moise Kean mit 1:0.

Social-Media-Star und Millionen-Vertrag

Doch der Mittelfeldspieler passt trotz seines Alters bereits bestens ins Pariser Star-Ensemble mit Neymar, Mbappe und Co. Mit 13 Jahren hatte er seinen ersten Werbevertrag mit Nike in der Tasche. So präsentiert sich der Teenager auch auf Instagram. Er hat ein eigenes Logo und professionelle Fotografen, die ihn begleiten. Mehr als drei Millionen Menschen folgen dem Fussballprofi auf Instagram und schauen sich seine Posts an. Sie zeigen ihn beim Trainieren mit den PSG-Stars, auf einem anderen Foto zeigt er sich mit Hanteln im Home-Gym oder jubelnd nach einem gewonnenen Spiel.

Sein Berater ist Mino Raiola