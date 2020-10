Die Rabenkrähe sei sehr zutraulich, so die Bewohner.

Rabe Hugin ist im Quartier Eichenwies in Oberriet bekannt.

Plötzlich sei er da gewesen. Zum ersten Mal sei Rabenkrähe Hugin in Eichenwies im März aufgetaucht. Seither habe er sich nicht aus der Nachbarschaft entfernt, obwohl niemand ihn füttere. Man nimmt an, dass er aus seinem Nest gefallen war und dann von der Nachbarschaft aufgezogen wurde, so ein Bewohner des Quartiers zu der Zeitung «Der Rheintaler». Mittlerweile sei er im ganzen Quartier bekannt. Teilweise stibitze der Rabe auch Resten aus dem Grünabfall.