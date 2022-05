Frenkendorf BL: Dieser Räuber ist früh aufgestanden, damit er Beute machen konnte

In Frenkendorf im Kanton Baselland wurde am Freitagmorgen eine Filiale des Detailhändlers Volg überfallen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, betrat der Täter den Laden kurz vor 6.30 Uhr durch den Haupteingang. Er bedrohte die anwesenden Mitarbeiterinnen mit einer Metallstange und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit mehreren Tausend Franken Beute verliess er den Laden anschliessend durch den Seiteneingang und flüchtete in Richtung Schauenburgerstrasse.