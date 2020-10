Roboter hilft bei Social Distancing

Der Präsident von Miso Robotics, Buck Jordan, ist stolz auf «Flippy»: «Dadurch, dass wir den Roboter überall auf der Welt verkaufen, ist es Besitzern von Restaurantketten von nun an möglich, die Herausforderungen, die sich aufgrund von Social Distancing in oft überfüllten Küchen ergeben, anzugehen.» Aber auch in Zeiten, die nicht von einer Pandemie geprägt sind, könne ein Roboter wie «Flippy» dabei helfen, Hygieneregeln in Küchen einzuhalten und Aufträge schneller und effizienter abzuwickeln.