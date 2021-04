1 / 8 Moreno Costanzo ist heute Sales Manager, bis letzten Sommer war der St. Galler noch Fussballprofi. Foto: Azemos Das letzte Jahr beim FC St. Gallen war jedoch das schlechteste Jahr seiner Karriere, wie der 33-Jährige selber sagt. Er bekam nie eine Chance, ganze 91 Minuten in sieben Partien in der Super League kam er zum Einsatz. Andy Mueller/freshfocus Costanzo hatte sich seinen Abschied beim FCSG anders vorgestellt. freshfocus

Darum gehts Moreno Costanzo war 15 Jahre lang Fussballprofi und kurz auch Schweizer Nationalspieler.

Im Sommer 2020 beendete er seine Sport-Karriere.

Er wechselte in die Immobilienbranche, nun arbeitet er als Sales Manager.

Das Adrenalin von früher vermisst der 33-Jährige noch.

Noch immer hält er einen Nati-Rekord: Er wurde 2010 als 22-Jähriger in einem Testspiel gegen Österreich in der 71. Minute eingewechselt, berührte nach zwei Minuten zum ersten Mal den Ball und schoss sogleich ein Tor – es war das entscheidende 1:0. Keiner traf zuvor und seither schneller bei seinem Nati-Debüt. In der Folge machte Moreno Costanzo weitere sechs Spiele für die Schweiz, war während 15 Jahren Fussballprofi bei St. Gallen, YB, Thun und anderen Clubs, doch die ganz grosse, erfolgreiche Karriere blieb ihm verwehrt – genauso wie ein gebührender Abschied beim FCSG im letzten Sommer, als er sein Karriereende bekanntgab.

Mittlerweile geht der 33-Jährige einem «regulären» Job nach und ist Sales Manager bei einem Vermögensverwalter, zuvor hatte er sechs Monate als Immobilienberater gearbeitet. Die Umstellung vom Fussballprofi zur zivilen Karriere war schwierig für den St. Galler. « Das ist normal, dass es nicht so einfach geht. Aber ich bin nicht am Morgen aufgestanden und wurde gleich depressiv. Das kommt halt auf das Individuum draufan. » Er habe sich auf seine zweite Karriere vorbereitet – sein letztes Profi-Jahr beim FC St. Gallen stand u nter keinem guten Stern, er spielte eigentlich nie, hatte darum umso mehr Zeit, sich zu überlegen, wie es weitergeht – u nd sic h keinen Beruf gesucht, « bei dem ich 8,5 Stunden im Büro sitze, das könnte ich nicht. Ich habe mit Menschen zu tun, bin unterwegs. »

Es war eine Passion

Beim Umgang mit Kunden kommt es dem ehemaligen Mittelfeldspieler zugute, was ihn schon als Fussballer auszeichnete. Seine Sprachkenntnisse ( Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) helfen ihm zum einen . Zum anderen h at er als Profi gelernt, mit Druck umzugehen. «M an verspürte immer etwas Druck, man musste performen und Leistung bringen, das hilft auch jetzt im Unternehmen », so Costanzo. Ein weiterer Vorteil für den Ex-Fussballer ist der Umstand, dass er sich schon immer für die Finanzwelt und speziell Aktien interessierte, auch als er noch Profi war.

Nach acht Monaten vermisst er seine alte Karriere noch. « Die Kabine, die Spiele, das Adrenalin. Es ist ja die Passion, die man betrieben hat. Das vermisse ich. Aber es gibt auch ein Leben danach. » Costanzo gibt zu, dass er eigentlich noch zwei oder drei Jahre hätte weiterspielen wollen. Auch ein Abenteuer, in den USA, Australien oder Asien, hätte er sich vorstellen können. Aber nur unter anderen Umständen. Denn die beiden Kinder befinden sich in der Schweiz bereits im Schulsystem, da kam das Abenteuer in Übersee für Costanzo nicht mehr infrage. Genauso wenig wie ein Engagement in der Challenge League. «D as wäre nur ein Hinauszögern der Karriere gewesen. »

Das Netzwerk nutzen

Den Bezug zum Sport hat Costanzo in seiner neuen Aufgabe als Sales Manager bei der Firma Azemos und bei Sportlifeone, dessen Hauptaktionär Azemos ist, nicht verloren. Bei Sportlifeone, einem Start-up, das Sportler von Beginn weg bis nach der Karriere betreut , hat der Ex-Fussballer weiterhin mit Sportlerinnen und Sportlern zu tun. Auch aus diesem Grund hat er vom Job als Immobilienberater zum Sales Manager gewechselt. Da er selber einst Profisportler war, weiss er, wie er mit Gleichgesinnten umspringen muss. «D as war mit auch ein Grund, w eshalb mich mein Chef eingestellt hat. Weil ich weiss, dass die jungen Sportler sich nicht so viele Gedanken über das The m a m achen. W ir sind da, um sie zu unterstützen und Lösungen aufzeigen. »

Das scheint auch nötig zu sein, denn laut Costanzo machen beispielsweise junge Fussballer des öfteren dieselben Fehler. Sie setzten sich zu kurzfristige Ziele betreffend Aktien oder anderen Anlagen, so Costanzo. « Und wenn man jung ist , gibt man vielleicht mal öfters unnötig Geld aus , für Freizeit, Lifestyle etc .»

Er rät Sportprofis, wenn sie sich mit dem Karriereende befassen, sich ihr Netzwerk, das man sich über Jahre aufgebaut hat, zu Hilfe zu nehmen. Genauso hat Costanzo es auch getan. «Au s serdem s ollte man sich Gedanken machen, in welche Richtung es gehen soll. Die richtigen Leute angehen, Anlaufstellen anfragen. » Und noch ein ganz wichtiger Aspekt: « Man muss sich bemühen ! E s wird einem nichts geschenkt. Das ist allgemein im Sport so. »