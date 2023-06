Munro MK_1: Elektro-Pick-Up aus Schottland

Maximal 130 km/h

Wie der Geländewagen MK_1 wird der Pick-up in zwei Leistungsstufen mit 220 kW/299 PS oder 280 kW/381 PS sowie mit zwei Akkupaketen mit 61 oder 82 kWh erhältlich sein. Das grössere reicht für immerhin 300 Kilometer – die eckige Karosserie mit der Aerodynamik einer Schrankwand ist da nicht gerade hilfreich. Die Performance-Version soll in unter fünf Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten, maximal sind 130 km/h möglich.

Der Nettopreis für den Pick-up wird bei umgerechnet rund 58’000 Euro liegen, was in der Schweiz inklusive Mehrwertsteuer rund 62'000 Franken entspricht. Gemäss Munro sollen für den MK_1 bereits 200 Vorbestellungen vorliegen, was den Produktionskapazitäten der nächsten eineinhalb Jahre entspricht. Wer also einen Pick-up bei den Schotten kaufen will, wird sich bis zu dessen Auslieferung gedulden müssen.