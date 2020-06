Bald mit Temporekord?

Dieser Schuh-Trick macht Ronaldo noch schneller

Auch mit 35 zählt Cristiano Ronaldo zu den fittesten Fussballern der Welt. Um zukünftig sein Tempo zu steigern, greift er auf einen speziellen Trick zurück.

Cristiano Ronaldo greift in die Trickkiste und will so noch schneller werden.

Cristiano Ronaldo ist ein Modellathlet. Kaum ein anderer Fussballer investiert mehr Zeit in seinen Körper und in seine Fitness als der 35-jährige Juventus-Star. Doch jetzt ist Training allein dem Portugiesen nicht mehr genug. Auch im Material-Sektor will er sich stets verbessern.

Laut italienischen Medien hat der Stürmer in der Coronavirus-Pause an einem «Schuh-Trick» gefeilt. Ronaldo will sein Tempo auf dem Rasen optimieren. Das Wundermittel dafür sollen Stollen sein, die vor allem beim Rugby eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer speziellen Gummi-Mischung und versprechen einen besseren Grip am grünen Rasen.