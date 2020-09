Als Alessandro Santarsiero sich am Montagvormittag an der Salmsacher Bucht aufhielt, wurde er von einem speziellen Gast begrüsst. Er traf auf einen schwarzen Schwan, der auch Trauerschwan genannt wird. Das Tier hatte keine Angst, auf den gebürtigen Salmsacher zuzugehen. «Die weissen Schwäne fauchen mich normalerweise an, aber der schwarze Schwan war sehr zutraulich, so Santarsiero. Der 46-Jährige ist fast wöchentlich am Bodenseeufer. Ein schwarzer Schwan sei ihm bislang noch nie begegnet. «Mir ist zudem aufgefallen, dass er keine Markierung am Bein trug, wie andere Schwäne», so Santarsiero.