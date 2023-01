Cristiano Ronaldo: Cephas Malele spricht über Al-Nassr

Sein Name ist Cephas Malele . Der 28-Jährige ist ein Schweizer Stürmer, der derzeit für den rumänischen Top-Club CFR Cluj aufläuft. Doch er ist lediglich ausgeliehen. Eigentlich gehört er dem Saudi-Club Al-Tai. Also genau jenem Verein, gegen den Ronaldo sein Debüt hätte feiern sollen. Da gibt es jedoch aus unterschiedlichen Gründen Probleme.

Für Al-Nassr wäre ein Ronaldo-Fehlen aber vielleicht sogar glückhaft. So war es Malele, der am 10. Dezember 2021 in der saudiarabischen Saudi-Pro-League das 1:1 für Al-Tai gegen Al-den jetzigen Ronaldo-Verein schoss. Die Partie endete mit einem 2:1-Erfolg für den Club des Schweizers. Mittlerweile ist viel Zeit vergangen – Malele spielt, wie erwähnt, derweil in Rumänien.

Saudiarabien kennt er dennoch noch immer sehr gut. Der 28-Jährige weiss, wie gut die Liga und das Leben im Wüstenstaat sind. Kurz: Malele weiss genau, was Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr erwartet. Bekanntermassen ist der portugiesische Superstar nach Saudiarabien gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2025 , der ihm jährlich rund 200 Millionen Franken einbringt. Am Dienstagabend wurde er bei einer pompösen Präsentation vorgestellt.

«Die Hitze ist ganz anders»

Knapp unter 7700 Fans begrüsste Al-Nassr in der aktuellen Saison im Schnitt zu den bisherigen Heimspielen. Zum Vergleich: In der Super League haben nur GC und Lugano weniger Zuschauende. Durch den Ronaldo-Wechsel dürften die Zuschauerzahlen der «Ritter von Nadschd» aber markant ansteigen, wie dies auch die Followerzahlen des Clubs auf Social Media taten. Dieser Meinung ist auch Malele: «Es werden mehr Menschen aus der arabischen Welt die Liga verfolgen.»

Alles gut also? Nun ja. Denn da ist ja noch die grosse Hitze im Wüstenstaat. So wird es in Riad in den Sommermonaten schnell bis zu 40 Grad heiss, also eine fast unerträgliche Hitze herrscht. «Die Hitze ist ganz anders. Etwas, das ich noch nie erlebt habe – ausser im Urlaub», sagt Malele zu 20 Minuten. Sie erfordere ein gutes Gleichgewicht zwischen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Aber nach einer Weile gewöhne man sich daran. «Ausserdem findet das Training wie die Spiele am Abend statt, wenn es kühler ist.»