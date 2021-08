Clint Capela im Interview - Dieser Schweizer ist in den USA ein Superstar und kann sogar Pogba ärgern

Gleich zwei Capela-Kids-Camps organisiert der bestverdienende Schweizer Team-Sportler in der Schweiz. Eines in Zürich und eines in Genf – doch warum eigentlich? Capela zu 20 Minuten: «Ich will etwas zurückgeben. Ich bin jetzt in der Position, in der ich was für ein Land, für eine Community tun kann.» Seine Mission dabei: «Kinder in der ganzen Schweiz zu erreichen», deshalb habe er sich auch für ein weiteres Camp in Zürich entschieden, nachdem im Jahr 2019 ein erstes Camp in Genf durchgeführt wurde. Dass sich so viele Kinder angemeldet haben, macht den 27-Jährigen stolz.