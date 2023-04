Schweizer Startup in Payerne baut Hyperschall-Jets

Ein Schweizer Start-up forscht an einem Hyperschall-Flugzeug.

Es klingt wie Zukunftsmusik: Die wasserstoffbetriebenen Hyperschall-Flugzeuge eines Schweizer Start-ups sollen dereinst mit bis zu 15-facher Schallgeschwindigkeit um die Erde fliegen. Es werde möglich sein, innerhalb von 90 Minuten von Europa aus Australien zu erreichen, und das in klimaneutraler Weise, wirbt das Unternehmen. Das aktuelle Ziel ist der Bau von Frachtflugzeugen, die in sechs bis zwölf Stunden Lieferflüge an jeden Ort der Welt ausführen können – statt der bisherigen 24 bis 72 Stunden.