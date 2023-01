Ukraine: Schweizer kämpft als Scharfschütze gegen die Russen

«Meine Grundmotivation war immer dieselbe: Ich will keine kleinen Kinder mehr in Plastiksäcke verpacken», so der 47-Jährige gegenüber SRF. «Wenn es durch meine Arbeit nur eines weniger ist, hat es sich schon gelohnt.» Sobald er mit seinem Scharfschützengewehr im Einsatz sei, versteckt an der Front, die Waffe auf die Gegner gerichtet, verstumme in seinem Kopf alles: die russischen Raketeneinschläge, die Gedanken an seinen Sohn, sein Zuhause in Schaffhausen.