Bern: Dieser Schweizer Käse ist der beste der Welt

In der Schweiz werden jährlich rund 32’000 Tonnen Käse produziert. Auf das Konto der Bergkäserei Fritzenhaus in Langnau im Emmental gehen davon rund 85 Tonnen Gruyère-Käse. Und dieser hat es in sich: Es ist der beste Käse der Welt. Genauer gesagt, der Gourmino Le Gruyère AOP der Käserei Fritzenhaus in Wasen im Emmental.