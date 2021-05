Kein Plastik drin - Dieser Schweizer Kaugummi kommt aus einem Baum

Chicle ist der gummiartige Stoff aus dem weissen Milchsaft von verschiedenen Manilkara-Arten, wie dem Breiapfelbaum oder dem Balatabaum. Chicle-Bäume wachsen in tropischen Gebieten in Mittel- und Südamerika. Um Chiclesaft zu gewinnen, wird ein Baum angezapft. Dafür wird in die Rinde ein zickzackförmiger Kanal eingeschnitten und der herauslaufende Milchsaft aufgefangen.

Erst ein Webshop dann im Kiosk erhältlich

In der Schweiz gibt es bisher keine Alternativen zu herkömmlichen Kaugummis mit Plastik drin. «Wir wollen diese Marktlücke nun schliessen», so Langenskiöld. Dafür haben die beiden Unternehmer einen genauen Finanzierungsplan aufgestellt.

Eine Packung kostet zwischen 2.50 und 3.50 Franken

Produziert wird der Tree Gum in den zwei Geschmacksrichtungen Spearmint und Cinnamon. Trotz natürlicher Kaumasse unterscheide sich Tree Gum in seiner Konsistenz aber nicht von anderen Kaugummis. «Und für jede 12er Packung die wir verkaufen, pflanzen wir einen Baum in Nepal oder Madagaskar», erklärt Langenskiöld. Dafür arbeiten die beiden Unternehmer mit der Berliner Organisation Grow My Tree zusammen.