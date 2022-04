Easycap: Dieser Schweizer Plastikdeckel will den Getränkemarkt erobern

Deckel machen nur 0,8 Prozent des Abfalls aus

Jährlich gelangen rund 2700 Tonnen Kunststoff, darunter PET-Flaschen, durch Littering in Böden und Oberflächengewässer in der Schweiz, heisst es vonseiten Greenpeace. Dabei kann der Kunststoff Lebewesen schaden und zersetzt sich nur sehr langsam. Dagegen hilft der fixe Deckel an der PET-Flasche nur wenig. So zeigt eine Aufräumaktion des WWF im Jahr 2018, dass Plastikdeckel nur 0,8 Prozent des gesammelten Abfalls ausmachen. «Das Geld, das die Unternehmen in die Umstellung der Deckelproduktion investiert haben, wäre besser in die Umstellung auf Mehrweglösungen investiert worden», sagt Barbara Wegmann, Konsum- und Kreislaufwirtschaftsexpertin bei Greenpeace, zu 20 Minuten.