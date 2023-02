Schweizer Rennfahrer Nico Müller träumt vom Sieg in Le Mans

Im Hauptquartier von Peugeot Motorsport in Satory bei Versailles herrscht schon im Februar emsiges Treiben. Noch dauert es zwar einige Wochen bis zum Start der «World Endurance Championship», in der die Franzosen mit dem neuen Peugeot 9X8 antreten. Und bis zum Saisonhighlight, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, sind es sogar noch rund vier Monate.

«Le Mans gewinnst du nicht einfach so»

Und die Konkurrenz ist gross. Toyota – mit Sebastien Buemi fährt hier übrigens auch ein Schweizer mit – geht auch dieses Jahr mit der grössten Erfahrung als Top-Favorit ins Rennen. Aber auch Ferrari, Porsche oder Cadillac und noch einige Teams mehr treten in der Hypercar-Klasse an, aus der wohl der Gesamtsieger hervorgehen wird.

Dass er sich bei den Franzosen schnell eingelebt hat, sieht man im anschliessenden Rundgang durchs Werk in Satory. Müller begrüsst jeden Mitarbeiter persönlich, lacht und macht Smalltalk. «Trotz engem Kalender war ich schon einige Male hier und wurde jedes Mal mit offenen Armen empfangen. Was sicher geholfen hat, ist, dass ich selber französisch spreche und nicht nur meinen Teamkollegen Loic Duval, sondern verschiedene Ansprechpartner bei Peugeot schon lange kenne», so Müller.

Virtuelle Fahrt im Peugeot 9X8

Davon kann ich mich nach dem Mittagessen in Satory gleich selbst überzeugen – zwar nicht im «echten» Auto, aber auf dem Simulator. Die Grafik ist extrem realistisch, auch physisch bekomme ich hautnah Feedback: Beim Bremsen werde ich in die Gurte gedrückt, fahre ich über die Curbs – oder als Le-Mans-Rookie auch das eine oder andere Mal von der Strecke – rumpelt und vibriert es im Simulator.

Vom Kommandostand aus gibt Nico Müller mir Tipps. «Hier nicht so stark bremsen», erklärt er mir beispielsweise über die Kopfhörer, als ich vor einer Schikane wieder mal viel zu früh und stark in die Eisen steige und mich deshalb drehe. Wichtiger ist ohnehin, dass Nico Müller und seine beiden Teamkollegen es dann besser machen, wenn am 10. Juni in Le Mans das 24-Stunden-Rennen beginnt.