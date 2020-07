Brand New

Dieser Schweizer Streaming-Millionär stillt deine Sehnsucht

Kevin Wettstein veröffentlicht sein neues Album als Melodiesinfonie – und weitere Highlights aus der aktuellen Musikwoche.

Release der Woche: Melodiesinfonie – «Fragments»

«There was a time when we were all one». Diese erste Zeile sitzt: Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Verbundenheit zieht sich als roter Faden vom Opener «Unity» durch Kevin Wettsteins neues Album «Fragments». Es ist bereits das vierte, das der Zürcher als Melodiesinfonie veröffentlicht.