Fionnsii – Dieser Schweizer Tiktoker will mit Fussball-Videos aus Mexiko durchstarten

Fionn Sieber nennt sich auf Tiktok Fionnsii und hat in sieben Wochen rund 42’000 Follower und Followerinnen dazugewonnen. Das hat er dank Streetfussball-Videos in Mexiko-City geschafft.

Fionnsiis erstes Streetfussball-Video auf Tiktok hat bereits über 1,8 Millionen Klicks. fionnsii

Darum gehts Der Schweizer Streetfussballer Fionn Sieber versucht sein Glück in Mexiko.

Der 20-Jährige hat sich in kurzer Zeit auf Tiktok eine ansehnliche Anzahl an Followern und Followerinnen erarbeitet.

Er postet hauptsächlich Streetfussball-Videos mit fremden Menschen.

Ein junger, weisser Mann mit einem orangenen Ball – dieser soll sein Markenzeichen werden – steht in den Strassen von Mexiko-City. Er spielt den Ball fremden Mexikanerinnen und Mexikanern entgegen, sie spielen den Ball zurück oder schiessen ihn in ein kleines Tor. Mit solchen Videos hat der Schweizer Fionn Sieber in sieben Wochen rund 42’000 Follower und Followerinnen auf Tiktok erreicht. Pro Tag werden es 1000 bis 2000 mehr. Das, weil sich der 20-Jährige im fussballverrückten Mexiko etabliert hat. «Ich schätze, in drei Monaten sollte ich bei 100’000 sein – das wäre mein Ziel», sagt Sieber im Gespräch mit 20 Minuten.

Er erklärt sein Erfolgsrezept wie folgt: «Man muss ein Thema finden, wofür die Menschen brennen. Dann muss man eine Nische finden und dieser folgen, bei mir ist es Strassenfussball mit fremden Leuten. Auf dieser Linie muss man bleiben und diese durchziehen. Den Rest macht Tiktok.» Sieber, der sich auf seinen Social-Media-Accounts Fionnsii nennt – als Anlehnung an seinen Nachnamen, aber auch an den berühmte Siii-Jubelschrei von Superstar Cristiano Ronaldo – befindet sich seit etwas über zwei Monaten in Mexiko-City. Als es ihm nach zwei Wochen langweilig wurde, überlegte er sich, was er tun könnte.

Einfache Einreise nach Mexiko

Er entschied sich für die Streetfussball-Videos mit fremden Leuten. Der 20-Jährige ist bei Weitem nicht der einzige Streetfussballer mit dieser Idee, aber in Mexiko-City hat er noch keinen anderen angetroffen. Und weil die Mexikaner und Mexikanerinnen so fussballverrückt sind, laufen seine Videos gut, sein erster Versuch (siehe Video oben) hat mittlerweile bereits über 1,8 Millionen Klicks. Sieber ist in Mexiko, weil er sich nach seiner Ausbildung als Detailhandelsfachmann fürs Reisen entschied. Im mittelamerikanischen Staat landete er, weil «Mexiko eines der einzigen Länder ist, das total geöffnet ist, da gibt es keine Restriktionen. Ich konnte zu meiner Überraschung ohne Test oder sonst was einreisen», erklärt Fionnsii.

Sieber will sicher noch bis Januar bleiben und sich ein Standbein als Tiktoker aufbauen. Bisher hat er mit seinen Videos noch keinen Rappen verdient, er hofft aber, dass bald Firmen auf ihn aufmerksam werden und mit ihm Werbeverträge abschliessen wollen. «Das wäre mein Plan Nummer 1. In diesen investiere ich meine Zeit, Kraft und meine Freude. Es macht mir sehr Spass, es wäre mein Traum, mit meinem Hobby meinen Lebensunterhalt zu finanzieren.» Sollte das nicht klappen, will Sieber, der aktuell versucht, ein Arbeitsvisum zu erhalten, Wohnungen mieten, die er an Touristen und Touristinnen weitervermieten möchte, im Stil von Airbnb.

Medien erzählen Geschichte vom gestohlenen Handy

Sieber, dessen Vorname aus dem Irischen stammt und die männliche Version von Fiona ist, hat bereits in der Schweiz zehn Jahre Fussball gespielt, beim FC Schaffhausen und beim FC Marthalen, aufgewachsen ist er in Jestetten in Deutschland, an der Schweizer Grenze. Sein erstes Streetfussball-Video auf Tiktok ist auf den Strassen in Mexiko entstanden. Fionnsii hat sich in Mexiko-City bereits einen Namen gemacht, das auch, weil er vom grössten Fussballverein Mexikos, Club América, eingeladen worden war und für ihn ein Video produzierte.

Als er zum Termin mit dem Fussballclub unterwegs war, wurde ihm in der Metro sein Handy gestohlen. «Die Medien griffen das Thema auf, es gab 20 bis 30 Artikel. In einigen hiess es, mein Handy sei im Stadion von América von Fans geklaut worden. Der Club wurde schlecht dargestellt. Ich bin mir sicher, das haben die Medien absichtlich gemacht, da viele neidisch auf Club América sind.» Der Verein ist aktuell Leader in der höchsten mexikanischen Liga, ist mexikanischer Rekordmeister und gilt deshalb auch als das Bayern München des Landes.

Sieber, ein gläubiger Christ, vermisst aus der Schweiz am meisten die Pünktlichkeit. «Die Mexikaner und Mexikanerinnen haben kein Zeitmanagement, ich vermisse die Zuverlässigkeit.» Kontakt in die Schweiz zu seiner Familie oder einmal pro Woche fürs Bibelstudium pflegt Sieber regelmässig. «Gott ist für mich der grösste Teil meines Lebens, ich bete und lese jeden Tag in der Bibel. Ich frage Gott auch, was ich machen soll, wohin ich gehen soll.» Aktuell hat ihn Gott nach Mexiko geführt und zu einem aufstrebenden Schweizer Tiktoker gemacht. Man darf gespannt sein, was da noch kommt.