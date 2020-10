Klimawandel : Dieser September war der heisseste aller Zeiten

Der September 2020 löst den Vorjahresmonat als heissester September weltweit ab. Im Schnitt war es 0,05 Grad wärmer.

Der Klimawandel macht sich in der Arktis immer mehr bemerkbar. So hat in Grönland der grösste Gletscher Nioghalvfjerdsfjorden ein riesiges Stück Eis verloren. Satelliten-Fotos, die im Abstand von einem Jahr aufgenommen wurden, zeigen den Prozess.

Der September war weltweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen des europäischen Copernicus-Klimawandeldienstes. Die Temperaturen lagen demnach im Durchschnitt 0,05 Grad höher als im September 2019, der bislang als der wärmste galt. Auffällig warm war es etwa in der Arktis, in Teilen Südamerikas und in Australien, wie der Dienst am Mittwoch im englischen Reading mitteilte.