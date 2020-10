Nach Corona-Kritik an Shoppi Tivoli«Dieser Shitstorm trifft uns alle sehr»

Die Corona-Fälle steigen schweizweit an. Trotzdem feiert das Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG vom 22. bis 25. Oktober das 50-jährige Bestehen «des ersten und grössten Schweizer Einkaufscenters», wie es auf der Webseite heisst. Die Verantwortlichen versichern: Für das Jubiläumswochenende wurde ein separates Covid-19-Schutzkonzept erstellt.

Doch die Jubiläumsfeier kommt nicht bei allen gut an. Ein Leser schreibt: «Shoppi-Tivoli feiert mitten in der Corona Krise. Kein Wunder, dass die Fallzahlen steigen. Es ist total unnötig, einen Sonntagsverkauf während einer globalen Pandemie durchzuführen.» Und ein anderer meint: «Sie feiern, als ob es kein Corona gäbe.» Leser-Videos zeigen zudem einen riesigen Menschenauflauf mitten im Einkaufszentrum.

«Der Schutz der Kunden und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig»

Wie Geschäftsführer Patrick Stäuble auf Anfrage sagt, sei auf den Videos eine Momentaufnahme zu sehen: «Dieser kurzzeitige Menschenauflauf kam zustande, als am Samstag die Tischbombe gezündet und die Rabatt-Lose verstreut wurden.» Ansonsten sei das Schutzkonzept, wie Maskentragen und Social Distancing von den Besuchern gut eingehalten worden, so Stäuble. «Wir hatten zudem die ganze Woche und auch am Samstag 30 Prozent weniger Kunden als sonst auf der grossen Fläche des Shoppi Tivoli.» Dass es am Samstag trotzdem zu solchen «Momentaufnahmen» kam, «ist wirklich sehr unglücklich», sagt Stäuble.