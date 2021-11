Noah Okafor ist das neue Offensiv-Juwel in Yakins Nati-Kader

Noah Okafor feierte in der Champions League gegen Wolfsburg einen Doppelpack. SRF

Darum gehts Murat Yakin hat am Freitag sein Nati-Aufgebot für den Quali-Showdown bekannt gegeben.

Neu mit in der Offensive dabei: Salzburg-Juwel und Shootingstar Noah Okafor.

Für Cedric Itten, Albian Ajeti und Michael Frey hat es derweil kein Platz im aktuellen Aufgebot.

19 Pflichtspiele für seinen Club, neun Tore und fünf Assists, zudem zwei Tore mit der U21 im September – der 21-jährige Baselbieter Noah Okafor befindet sich aktuell in der Form seines Lebens und mit seinem Sturmpartner bei Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, macht er gerade europaweit Schlagzeilen.

Bisheriger Höhepunkt: Am 20. Oktober erzielte er gegen den VfL Wolfsburg einen Doppelpack in der Champions League. Es war der erste Schweizer Doppelpack in der Königsklasse seit vier Jahren. Sein Ziel? «Ich will mit der A-Nati eine WM spielen», wie im Oktober gegenüber 20 Minuten verraten hat. Zudem bestätigte der ehemalige FC-Basel-Spieler, dass es bereits Gespräche mit Nati-Trainer Murat Yakin gab.

«Es ist eine Ehre»

Einen Monat später ist die Weltmeisterschaft mit der A-Nati für den 21-Jährigen schon zum Greifen nah. Murat Yakin hat ihn am Freitag wenig überraschend für den grossen WM-Quali-Showdown gegen Italien am 12. November und gegen Bulgarien am 15. November aufgeboten.

«Noah hat eindrücklich gezeigt, dass er das Aufgebot verdient», so der Nati-Coach. Er habe bereits vor dem letzten Nati-Zusammenzug mit Okafor telefoniert und gute Gespräche geführt. Yakin habe ihm den Weg aufgezeigt, was es brauche, um den Sprung von der U21 in die A-Nati zu schaffen. «Natürlich hätte er auch zur U21-Nati gehen können. Aber er hat nun gute Leistungen gezeigt und auf sich aufmerksam gemacht. Ich bin Fan vom Leistungsprinzip. Das gilt für alle Spieler», so Yakin.

Ein weiterer Pluspunkt: Okafor ist pfeilschnell und sowohl als Flügel wie auch als Stürmer in der Spitze einsetzbar. Pünktlich zum Start der Kader-Bekanntgabe meldete sich Okafor auch gleich in den sozialen Medien zu Wort: «Es ist eine Ehre, für mein Land aufgeboten zu werden.»

Jubelt er so schon bald für die Nati? Salzburgs Noah Okafor ist in Topform. imago images/Eibner Europa

Breel Embolo im Sturm gesetzt – Frey weiterhin kein Thema

Weniger erfreut dürften Cedric Itten, Albin Ajeti oder Michael Frey sein. Itten war zuletzt nominiert, kriegt bei Bundesliga-Aufsteiger Greuter Fürth viel Einsatzzeit, konnte aber noch wenige Erfolge verbuchen. Albian Ajeti schaffte es im September kurzzeitig in die Startelf seines Clubs Celtic Glasgow, war im Oktober ebenfalls für die Nati nominiert, seither spielt er aber kaum mehr eine Rolle in Schottland.

Und Michael Frey schiesst weiter Tore, führt die Torjägerliste in Belgien an, doch darf nicht zur Nati. Dazu sagt Murat Yakin: «Da könnten wir jetzt über ganz viele Stürmer reden, die auch kein Aufgebot erhalten haben. Wir haben viele gute Stürmer und Michael zeigt in Belgien sehr gute Leistungen, schiesst viele Tore. Für mich ist es jedoch entscheidend, auf welchem Niveau ein Spieler spielt.»

In Abwesenheit von Haris Seferovic weiterhin gesetzt im Sturm, ist derweil Breel Embolo, der nicht nur zuletzt mit der Nati herausragende Leistungen zeigte, sondern auch mit seinem Club Borussia Mönchengladbach. Auch Yakin lobt Embolo mittlerweile bei jeder Medienkonferenz: «Jede Nation hat einen grossen Stürmer. Breel ist in unglaublicher Verfassung, das stimmt. Wenn er so weitermacht wie bisher, kann er sicherlich für die Nati unentbehrlich werden.»

Das Aufgebot von Murat Yakin Tor: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Jonas Omlin (Montpellier) Verteidigung: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Eray Cömert (Basel), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Young Boys), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz). Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer (Young Boys), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Mario Gavranovic (Kayserispor), Noah Okafor (Salzburg), Xherdan Shaqiri (Lyon), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Wolfsburg), Ruben Vargas (Augsburg), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Andi Zeqiri (Augsburg) Steven Zuber (AEK Athen).