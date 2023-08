Altstätten: Snack-Automat eingeschlagen

Die Polizei konnte den Mann dank eines aufmerksamen Bürgers noch am selben Abend verhaften. (Symbolbild)

In Altstätten SG hat ein junger Mann einen Snack-Automaten eingeschlagen.

Ein hungriger Dieb hat wohl nicht an die Konsequenzen gedacht, als er einen Snack-Automaten in Altstätten SG einschlug. Der Lärm in der Nacht auf Donnerstag, kurz vor 2.30 Uhr, hat nämlich die Aufmerksamkeit eines Bürgers geweckt, der das Ganze beobachtete. Daraufhin meldete dieser den Vorfall der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen.