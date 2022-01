Kiribati : Dieser Staat war zwei Jahre Corona-frei, bis ein Flugzeug 36 Infizierte brachte

Nach der Ankunft von 54 Fluggästen aus Fidschi wurden 36 von ihnen positiv getestet. Neben Quarantäne für die Infizierten verhängten die Behörden sofortige Massnahmen. Dazu zählt eine Maskenplicht, Ausgangssperre und Alkoholverbot.

Zwei Jahre lang hat es der Südseestaat Kiribati geschafft, Corona von seinen Inseln fast komplett fernzuhalten – nun brachte das erste Flugzeug, das landen durfte, gleich 36 Infizierte in den Archipel. Die aus Fidschi kommende Maschine habe 54 vollständig geimpfte Menschen an Bord gehabt, die vor dem Abflug drei Covid-Tests gemacht hätten, die alle negativ ausgefallen seien, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Nach der Ankunft in Kiribati am Freitag seien dann aber 36 der Passagiere positiv auf das Virus getestet worden. Sie wurden in ein Quarantänezentrum gebracht. Ein Mitarbeiter des Zentrums sei mittlerweile ebenfalls infiziert.