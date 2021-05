Morand Hypercar - Dieser Starkstromer kommt aus der Schweiz

Die Schweizer Firma Morand Cars will 2023 ein über zwei Millionen Franken teures und über 400 km/h schnelles Leichtbau-Hypercar auf den Markt bringen. Es ist eine Kleinserie von lediglich 73 Fahrzeugen geplant, dabei sollen Kunden zwischen einer Version mit Hybridantrieb und einer rein elektrisch angetriebenen Variante wählen können.

Hergestellt im Kanton Fribourg

Entwickelt und gebaut wird der Sportwagen, der schlicht Morand Hypercar heisst, in Vuadens im Kanton Fribourg, weniger als zehn Kilometer von dem Ort entfernt, wo Louis Morand 1958 eine Motorenentwicklungsfirma gründete und damit bald im Rennsport sehr erfolgreich war. Über sechzig Jahre später stellt nun Sohn Benoît Morand, der unter anderem den ersten Hybrid-Rennwagen für die Le-Mans-Serie entwickelt hat, in Zusammenarbeit mit dem früheren Renault-Formel-1-Teamchef Eric Bouiller dieses Hypercar für den Strasseneinsatz auf die Räder. Gestaltet wurde das Auto von der koreanischen Designerin Soojin Hong.

Als Voll-EV soll das Hypercar von vier E-Motoren mit zusammen über 2000 PS Leistung angetrieben werden und so eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 400km/h erreichen können. Mit einer auf 300 Kilometer Reichweite ausgelegten Batterie bringt die Flunder gut 1,3 Tonnen auf die Waage. An einen Schnelllader angeschlossen, soll sich der Akku in knapp zehn Minuten laden lassen.