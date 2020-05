Fussball-Doktor

Dieser Stürmer will als Arzt helfen – egal wie

Von seinen Teamkollegen wird Diego Cervero «Doc» genannt. Der Fussballer kämpft gegen die Corona-Pandemie und ist zu allem bereit.

«Medizin ist eine Berufung», sagt Diego Cervero. Der Spanier ist nicht nur Profifussballer, sondern hat auch einen Medizinabschluss in der Tasche. In einem Video auf den Social-Media-Kanälen seines Clubs hat er deshalb bereits im März seine medizinische Unterstützung in der Corona-Krise öffentlich angeboten. «Ich habe das Gefühl, helfen zu müssen», erzählt der Stürmer, der in seinem Team Doc genannt wird, dem britischen «Guardian» .

Cervero ist in Spanien seit fast 18 Jahren als Profifussballer aktiv, schaffte aber nie den Sprung in die höchste Liga. Der bereits 36-jährige Routinier spielt jetzt seit Anfang Jahr in der 3. Liga in Barakaldo, wo er seitdem sechs Treffer markiert hat. Am 11. März, als er und seine Teamkollegen vom Club kollektiv in Quarantäne geschickt wurden, endete sein Toreschiessen aber abrupt.