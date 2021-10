Weltmeister und 2-facher CL-Sieger – Dieser Ex-Super-League-Profi spielte vor Arthur Cabral bereits für Brasilien

1 / 5 Der Mann hat einen Lauf: Arthur Cabral wurde erstmals für Brasiliens A-Nationalmannschaft nominiert. Marc Schumacher/freshfocus «Ich war schockiert» beschreibt Cabral seine Gefühle, als er von dem Aufgebot erfuhr. Marc Schumacher/freshfocus Letztmals erhielt mit dem damaligen Lugano-Goalie Dida 1999, ein in der Schweiz engagierter Spieler ein Aufgebot für die Seleção. imago

Darum gehts Arthur Cabral wurde für die brasilianische Nationalmannschaft nominiert.

Letztmals erhielt 1999, ein in der Schweiz engagierter Spieler ein Seleção-Aufgebot.

Dabei handelte es sich um den späteren Weltstar Dida, der damals für Lugano spielte.

Der Goalie gewann in seiner Karriere zweimal die Champions League und mit Brasilien die WM.

Arthur Cabral konnte es kaum glauben, als bei ihm am Freitagabend das Telefon schellte und er von seiner erstmaligen Nominierung für Brasiliens A-Nationalmannschaft erfuhr. «Ich war zu Hause und gegen 21 Uhr rief eine unbekannte Nummer an. Normalerweise gehe ich nicht ran, aber heute schon», wird der 23-Jährige auf der Website des brasilianischen Verbands zitiert.

Die Basler Tormaschine meint, er erinnere sich noch an den Teil des Gespräches, in dem sich Nationalmannschafts-Koordinator Juninho Paulista bei ihm vorstellte. «Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich war schockiert», so Cabral. Dass der FCB-Stürmer mit dem Aufgebot offensichtlich überrascht wurde, mag zu nicht verblüffen. Schliesslich ist es eine absolute Rarität, dass ein Spieler für eine der stärksten Landesauswahlen der Welt selektiert wird, der sein Geld in einer Liga der Güteklasse der Super League verdient.

Milan-Legende Dida als Lugano-Goalie bereits bei der Seleção dabei

Zum letzten Mal erhielt 1999, ein in der Schweiz engagierter Spieler ein Aufgebot für die Seleção. Dabei handelte es sich um keinen geringeren als Nelson Dida. Der Torhüter wurde während der Rückrunde 1999 von seinem Stammclub Cruzeiro für eine halbe Saison an den FC Lugano in der damaligen Nationalliga A ausgeliehen. In dieser Zeit wurde er für drei Testspiele von Brasilien aufgeboten, die er dann auch allesamt bestritt.

Gleich im Anschluss an das Leihgeschäft im Tessin wanderte Dida weiter zur AC Milan, wo er sich in den darauffolgenden Jahren zu einem der besten Goalies der Welt entwickelte. 2003 und 2007 holte der heutige Torhüter-Trainer der Rossoneri mit Milan zweimal die Champions League. Auch mit Brasilien fuhr der einstige Luganesi grosse Erfolge ein. 2002 war Dida sogar dabei, als sein Land Weltmeister wurde, allerdings verlor er damals wegen einer Verletzung den Stammplatz und verfolgte das Turnier in Japan und Südkorea von der Bank aus.

Sion-Stürmer 1993 zumindest im Brasilien-Aufgebot

Arthur Cabral hätte wohl nichts dagegen einzuwenden, würde er einen ähnlichen Werdegang wie Dida einschlagen. Die aktuelle Nati-Nomination des Basler Knipsers ist umso höher zu gewichten, da die Konkurrenz in Brasilien gerade im Offensivbereich extrem gross ist. Der Grossteil der Seleção-Stürmer wie Neymar, Jesus oder Vinicius verdient sein Geld in Europas Top-Ligen.

Letztmals wurde 1993 ein Offensiv-Spieler aus der höchsten Schweizer Liga für Brasilien aufgeboten. Der damalige Sion-Profi Túlio war bei einem Qualifikationsspiel in Venezuela mit dabei, blieb jedoch ohne Einsatz. Mittelfeldakteur Mauro Galvão war zwar Stammspieler an der WM 1990, wurde nach seinem anschliessenden Wechsel zum FC Lugano jedoch nicht mehr nominiert.