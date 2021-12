Miroslav Stevanovic gibt mehr Assists als Thomas Müller und Kylian Mbappé

Servette hat nach zuvor 6 Pleiten in Folge den Tritt wieder gefunden und gewann in der Liga zuletzt zweimal in Serie. Grossen Anteil daran hat Miroslav Stevanovic mit einer Rekordanzahl an Vorlagen.

1 / 8 Kein Spieler in einer höchsten Landesliga weltweit hat in der aktuellen Saison mehr Assists auf dem Konto als Servettes Miroslav Stevanovic mit 13 Vorlagen. Pascal Muller/freshfocus Am zweitmeisten Assists hat Thomas Müller. Der Bayern-Star hat zwölf Vorlagen auf dem Konto. REUTERS Ebenfalls zwölf Assists hat Dejvid Sinani vom F91 Düdelingen aus Luxemburg. imago images/Majerus

Darum gehts Servettes Mittelfeldroutinier Miroslav Stevanovic hat diese Saison schon 13 Vorlagen auf dem Konto.

Damit ist der Bosnier der weltweite Assist-König.

Bayern-Star Thomas Müller verbuchte bislang eine Vorlage weniger als Stevanovic.

Dass mit Basels Arthur Cabral ein Spieler in der Super League spielt, der mit seinen Scorerwerten europaweit für Aufsehen sorgt, ist den meisten Beobachtern des Schweizer Fussballs seit längerem bekannt. Kaum einer hat aber auf der Rechnung, dass in der Super League auch der zurzeit beste Vorlagengeber der Welt sein Geld verdient.

Dabei ist nicht etwa von einem Spieler von Überraschungsleader FCZ, Meister YB oder Titelkandidat FCB die Rede, sondern von einem Mittelfeldakteur von Servette. Miroslav Stevanovic heisst der Mann, der nach 14 Runden in der Super League 13 Vorlagen auf dem Konto hat. Kein Spieler in einer höchsten Landesliga der Welt hat in der aktuellen Saison bislang mehr Assists verbucht als der Bosnier.

Auch in Bosniens Nationalmannschaft ein Fixposten

Bei den beiden Genfer Siegen in Lausanne am letzten Sonntag (3:0) und in der Vorwoche zuhause gegen GC (3:2) steuerte Stevanovic dabei sämtliche Vorlagen seiner Mannschaft bei und katapultierte sich damit in der Rangliste der besten Assist-Geber vorbei an so klingenden Namen wie Bayern-Star Thomas Müller (zwölf Assists) oder Ajax-Captain Dusan Tadic (zehn Assists). Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé hat mit sieben Assists dabei bereits deutlich weniger oft den letzten Pass zu einem Tor gespielt als der Servettien.

Dass der 31-jährige Zauberer auch in einer für Servette bislang durchwachsenen Saison in vielen Spielen starke Leistungen ablieferte, ist auch Bosniens Nationaltrainer Ivaylo Petev nicht verborgen geblieben. Seit der Bulgarier das Amt im vergangenen Januar übernommen hat, baut er voll auf Stevanovic und liess den Genfer in den meisten Partien der abgelaufenen WM-Qualifikation von Beginn weg über 90 Minuten ran. Zuvor wurde Stevanovic jahrelang nicht einmal für die Nationalmannschaft aufgeboten.

Alle drei Tore bereitete der Servette-Star am Sonntag beim Sieg gegen Lausanne vor. blue