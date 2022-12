Bewaffneter in Weste überfällt Tankstellenshop in Egnach TG

Ein Unbekannter betrat am Donnerstagabend, kurz nach 19.45 Uhr, den Avia-Tankstellenshop an der Romanshornerstrasse in Egnach TG, bedrohte die Angestellte mit einer Pistole, und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit dem Geld zu Fuss in unbekannte Richtung.