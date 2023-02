Raubüberfall auf Tankstellenshop in Kreuzlingen

Ein Unbekannter betrat am Samstag, kurz vor 8.15 Uhr, das Einkaufszentrum an der Bleichestrasse in Kreuzlingen TG und verlangte mit den Worten «Überfall» und «Geld» bei der Verkäuferin am Kiosk Bargeld. Aus noch unbekannten Gründen liess er von seinem Vorhaben ab und verliess das Gebäude ohne Deliktsgut.